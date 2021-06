Die Formel 1 trauert um den legendären Mansour Ojjeh

Mansour Ojjeh wuchs als Sohn eines in Syrien geborenen Unternehmers und einer französischen Mutter in Frankreich auf. Als Gast der saudischen Königsfamilie in Monaco entdeckte er seine Leidenschaft für den Motorsport. Mit seiner Firma TAG wurde er Hauptsponsor von Williams, das mit Alan Jones 1980 und Keke Rosberg 1982 die Weltmeisterschaft gewann.

Danach wechselte Ojjeh als Partner zu McLaren. Mit dem TAG-Turbo-Motor dominierten die McLaren-Stars Niki Lauda und Alain Prost die Saison 1984, der Österreicher setzte sich am Ende mit einem halben Punkt Vorsprung durch. In den beiden Folgejahren gewann der Franzose die Weltmeisterschaft.

Tief getroffen war McLaren-Chef Zak Brown: "Wir bei McLaren sind alle tief erschüttert. Mansour war seit fast 40 Jahren Teil des Teams und mitverantwortlich für den Erfolg. Aber egal, wie intensiv der Wettkampf war, für Mansour zählte zuallererst der Sportsgeist. Er wird für uns immer eine Inspiration bleiben."