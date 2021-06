Leclerc holt die Poleposition für den Grand Prix in Baku

Charles Leclerc startet am Sonntag (14 Uhr MESZ) von ganz vorne in den Grand Prix von Aserbaidschan. Der Ferrari-Star holte nach Monaco die zweite Poleposition in Serie. "Es war eigentlich eine ganz schlechte Runde, aber der Windschatten von Lewis hat mir geholfen", sagte der 23-Jährige. "So gesehen war das ein guter Tag, wir sind konkurrenzfähig. Ich glaube aber, dass Mercedes und Red Bull im Rennen noch etwas drauflegen können."