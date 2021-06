Schockmoment für Red Bull in Baku. Max Verstappen verlor in Runde 15 die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete anschließend in der Bande. Der WM-Leader schien ein wenig zu schnell unterwegs gewesen zu sein. "Das war zu schnell, zu wenig Grip", analysierte Alexander Wurz im ORF. "Da hat er sich wirklich verkalkuliert."