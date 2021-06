Die unglaubliche Pannenserie von Valtteri Bottas

Es läuft im Moment gar nicht für Valtteri Bottas. Als Mitfavorit auf den Titel in die Saison gestartet, geht alles schief, was nur schiefgehen kann. In Imola kollidierte er mit Williams-Fahrer George Russell und verlor wichtige Punkte; in Monaco war er auf dem Weg zu Rang zwei, als die Boxencrew das rechte Vorderrad nicht abmontieren konnte; und vor dem Grand Prix von Aserbaidschan am Sonntag (14.00 MESZ/live ORF1, Sky) saß er stundenlang im Flughafen von Helsinki fest und kam erst mit großer Verspätung in Baku an.

Der 31-Jährige will gar nicht leugnen, dass ihm die Rückschläge zugesetzt haben. „Es geht jetzt darum, mich wieder aufzurappeln“, sagte er. „So ein Ausfall ist wie ein Schlag ins Gesicht. Aber Sorgen mache ich mir keine. Ich werde das durchstehen.“ Allerdings wird bereits spekuliert, dass das Verhältnis zwischen Bottas und seinem Mercedes-Team nicht mehr das beste sein soll.