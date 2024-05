Formel 1-Alltag: Verstappen holte sich Pole in Imola vor McLaren-Duo

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sicherte sich trotz Schwierigkeiten in den Trainings die Pole Position für den Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden war im Qualifying am Samstag auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari knapp schneller als das McLaren-Duo Oscar Piastri (+0,073) und Lando Norris (+0,091). Damit startet Verstappen am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky) auch im siebenten Saisonrennen von ganz vorne.