Horner: Verstappen ist momentan besser als Hamilton

Siegesserie

Verstappen hat vor eineinhalb Wochen beim Österreich-Grand-Prix in Spielberg eine triumphale Siegesfahrt hingelegt. In der aktuellen Saison ist dennoch Mercedes das dominante Team. Von neun Rennen gewannen die Silberpfeile acht, Hamilton alleine steckte sechs Siege ein. Die WM-Wertung führt der Brite mit 197 Punkten vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (166) an, auf Platz drei folgt Verstappen (126).

Vieles spricht dafür, dass sich diese Dominanz am Wochenende fortsetzt. In Silverstone hat Hamilton schon fünf Siege (2008, 2014, 2015, 2016, 2017) errungen, damit ist er gemeinsam mit Alain Prost (1983, 1985, 1989, 1990, 1993) Rekordgewinner. Mit einem weiteren Sieg würde er den Franzosen also überholen.

Die Mercedes-Siegesserie auf dem Kurs gut 100 Kilometer nordwestlich von London begann schon 2013 mit dem Erfolg des Deutschen Nico Rosberg. Im vergangenen Jahr verwies allerdings Ferrari-Pilot Sebastian Vettel in einem damals noch spannenden WM-Zweikampf Hamilton auf den zweiten Platz. Verstappen musste 2018 mit einem Bremsendefekt aufgeben.