Hilfe für Vettel: Ecclestone machte Druck bei Racing Point

Bernie Ecclestone hat beim Wechsel von Sebastian Vettel zum künftigen Aston-Martin-Team nachgeholfen. Das verriet der Brite, der am Mittwoch seinen 90. Geburtstag feierte, in einem Interview auf sport1.de. Er habe richtig Druck bei Besitzer Lawrence Stroll gemacht, den viermaligen Formel-1-Weltmeister zu nehmen, sagte Ecclestone. "Ich habe ihm gesagt, wie gut Sebastian immer noch ist und dass es am Ende für alle eine Gewinnsituation sein wird, wenn der Deal zustande kommt."