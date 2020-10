Heute vor 14 Jahren: Als Schumacher sein letztes Rennen gewann

Am 1. Oktober 2006 gewinnt der siebenfache Weltmeister Michael Schumacher auf Ferrari seinen 91. Grand Prix. Es ist der letzte Sieg in der einzigartigen Karriere des heute 51-jährigen Deutschen. Am 11. Oktober hat Lewis Hamilton die Chance, diese Rekordmarke einzustellen.

Rückblick

Vor exakt 14 Jahren stiehlt Michael Schumacher ein letztes Mal allen anderen die Show. Der Grand Prix von China ist das 16. von 18. Saisonrennen. Chancen auf den WM-Titel haben nur noch Renault-Pilot Fernando Alonso und Michael Schumacher, der vier der vorhergehenden sechs Rennen gewinnen konnte.