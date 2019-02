Helmut Marko zu Laudas 70er: "Erfolg nie zu Kopf gestiegen"

Es muss bei einem Bergrennen Ende der 1960er-Jahre gewesen sein, als ich Niki das erste Mal begegnet bin. Ich bin ja sechs Jahre älter und war schon etwas länger aktiv, seit 1967 um genau zu sein. Der Niki war, was Aussehen und Gehabe betroffen hat, ein richtiges Seicherl wie man auf Österreichisch sagt. Er war schmal und blass und kam im Sakko zu den Rennen. Er hat aber alles dafür getan, um uns rasch eines Besseren zu belehren. Bald war mir klar, dass da einer ist, der weiß, was er will.

Der Motorsport in Österreich erlebte gerade eine erste Blütezeit: Es gab zwei große Rennstrecken in Zeltweg und in Salzburg - eine gewisse Idiotie in einem kleinen Land, aber eben auch eine sehr österreichische Lösung - und es gab natürlich Jochen Rindt, der kurz darauf mit seinem Tod 1970 eine Lücke hinterließ, die einige junge Rennfahrer ausfüllen wollten, darunter Niki, Dieter Quester und auch ich.

Medial wurde das als Duell zwischen Quester und mir inszeniert, aber ich hab’ früh erkannt, dass sein wahrer Konkurrent um die Nachfolge der Niki werden wird.