Hamiltons Hammerschläge: Formel 1 versinkt in Langeweile

Abrechnung

In seiner Genugtuung zeigte Hamilton sogar Verständnis für die Kritik an der ermüdenden Eintönigkeit an der Formel-1-Spitze. „Aber das ist ja nicht der Fehler der Fahrer“, entgegnete Hamilton und holte zu einer Generalabrechnung aus. Die Formel 1 stecke seit vielen Jahren in einem „konstanten Kreislauf“ aus „schlechten Entscheidungen“ fest, urteilte der Silberpfeil-Star.

Die ungleiche Geldverteilung, die Schwäche des Weltverbands FIA als oberste Sportbehörde und der zu große Einfluss der Teams auf das Regelwerk - all das hat Hamilton als Grund für den Mangel an packender Renn-Action ausgemacht. „Ich sehe den Schlamassel, in dem wir stecken“, räumte Hamilton ein.

Und so wünscht auch er sich, in den verbleibenden Monaten der Saison auf der Strecke wieder mehr herausgefordert zu werden. „Ich hoffe wirklich, dass Ferrari ein bisschen mehr Tempo in den Kurven zulegt, damit wir endlich Rennen gegeneinander fahren können“, versicherte Hamilton. Nach den Eindrücken aus Südfrankreich wird er sich aber noch länger gedulden müssen.