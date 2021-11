Hamilton und Co.: Das sind die beliebtesten Formel-1-Stars

Der Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 spitzt sich zu. Nur noch 14 Punkte trennen Max Verstappen von seinem Verfolger Lewis Hamilton. Am Sonntag kommt es bereits zum nächsten Duell, erstmals wird in Katar ein Grand Prix ausgetragen (15.00 MEZ).

So offen der Kampf um die Weltmeisterschaft ist, so eindeutig endet das Rennen um die Nummer 1 auf Social Media. Die Vergleichsplattform Sportwettentest hat analysiert, welcher Formel 1-Fahrer die meisten Follower und Posts in den sozialen Netzwerken hat - der Sieg ging wieder einmal mit großem Abstand an Lewis Hamilton.

Fast 38 Millionen Menschen folgen ihm auf Facebook, Twitter und Instagram. Damit erreicht der siebenfache Weltmeister fast vier Mal so viele User wie der zweitplatzierte Verstappen.