Hamilton: "Denke im Moment nicht, dass wir um Siege fahren"

Weltmeister Max Verstappen hat zum Abschluss des Testprogramms in der Formel 1 vor dem Saisonstart die schnellste Runde gedreht. Der Niederländer benötigte am Samstag bei seinem schnellsten Versuch auf dem Kurs in Sakhir 1:31,720 Minuten. Sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez war am Vormittag der Schnellste gewesen. Der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton sieht Mercedes aktuell im Hintertreffen. "Wir müssen einige Hürden überwinden", sagte der Brite.

In knapp einer Woche wird es ernst, am kommenden Freitag steht das erste Freie Training der neuen Saison in Bahrain an. Hamilton setzte die Chancen, dass Mercedes zum Beginn der Saison konkurrenzfähig sein wird, eher gering an. "Im Moment kann sicher jeder sehen, dass wir nicht die Schnellsten sind. Ich denke, Ferrari sind die Schnellsten und vielleicht Red Bull, dann kommen vielleicht wir oder McLaren", gab er zu verstehen. "Ich denke im Moment nicht, dass wir um Siege fahren werden."