Hacker sabotierten die Präsentation von Williams

Hacker sabotierten die Boliden-Präsentation des Formel-1-Teams Williams am Freitag. Die Inszenierung des FW43B via besonderer Augmented-Reality-App konnte deshalb nicht wie geplant stattfinden, gab der Rennstall wenige Stunden davor bekannt. „Wir hatten uns sehr darauf gefreut, den neuen Wagen in dieser ungewöhnlichen Art und Weise mit den Fans zu teilen, aber das ist jetzt nicht mehr möglich. Wir können uns nur entschuldigen“, teilte Williams mit.