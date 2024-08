Rekordweltmeister Hamilton fordert vehement Grand Prix in Afrika

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat sich erneut stark für ein Formel-1-Rennen in Afrika ausgesprochen. Zu "100 Prozent" sei die Zeit dafür reif, betonte der Mercedes-Pilot am Rande des Grand Prix der Niederlande in Zandvoort. "Ein Grand Prix würde dort zeigen, wie großartig dieser Ort ist und den Tourismus ankurbeln." Es gebe aber noch "eine Menge Arbeit, die getan werden muss", sagte der 39-jährige Engländer weiter.