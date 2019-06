Freud und Leid in Italien: Petrucci siegt, Rossi fliegt

Ducati-Pilot Danilo Petrucci sorgte beim MotoGP-Rennen in Mugello für einen italienischen Freudentag. Der 28-Jährige setzte sich am Sonntag nach einem spannenden Finish 0,043 Sekunden vor WM-Leader Marc Márquez aus Spanien durch. Dritter wurde Petruccis Teamkollege und Landsmann Andrea Dovizioso. Die Top vier waren durch weniger als 0,5 Sekunden getrennt.

Valentino Rossi ( Yamaha) kam beim ersten seiner zwei Heimrennen der Saison nicht so recht in Gang. Nach verpatztem Training und Qualifying startete "The Doctor" nur von P18. Der Vorwärtsdrang im Rennen gestaltete sich zäh. In der Anfangsphase kam er nur bis an die 16. Stelle nach vorn.