Francesco Bagnaia gewinnt den MotoGP-Sprint in Austin

Vor dem Sprintrennen in Austin gab es harte Kritik der Motorrad-Stars am Zustand der Rennstrecke. Zwar wurde der Asphalt vor einem Jahr neu aufgetragen, doch die Strecke ist auf einem lehmigen Boden erbaut. Und so ist die Asphaltdecke an einigen Stellen wieder abgesunken, starke Bodenwellen sind entstanden.