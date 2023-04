Am Ende des Formel-1-Rennens in Baku ist es in der letzten Runde zu einer gefährlichen Situation in der Boxengasse gekommen. Als der Franzose Esteban Ocon am Sonntag beim Großen Preis von Aserbaidschan zum sehr späten Reifenwechsel ankam, befanden sich mehrere Fotografen auf oder direkt neben der Fahrbahn.