Formel 1 will Jubel-Szenen auf der Boxenmauer unter Strafe stellen

In der Formel 1 soll es künftig keine Jubelszenen auf der Boxenmauer mehr geben. Wie das Fachportal motorsport.com am Donnerstag berichtet, drohen künftig Strafen, falls sich die Rennställe nicht an diese Maßgabe halten. "Es ist zu jeder Zeit verboten, auf den Zaun der Boxenmauer zu klettern", heißt es demnach in den neuen Sicherheitshinweisen vor dem Großen Preis von Australien am Sonntag (7 Uhr/Sky) in Melbourne.