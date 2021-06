Schumacher wütet gegen Teamkollege Masepin: "Will er uns umbringen?"

Nach dem Restart hatte der Deutsche seinen Haas-Teamkollegen Nikita Masepin überholen wollen. Bei höchster Geschwindigkeit wechselte der Russe kurz die Spur, Schumacher kratzte knapp am Auto vorbei. „Was zur Hölle war das? Ehrlich? Im Ernst? Will er uns umbringen?“, brüllte Mick Schumacher am Boxenfunk in Richtung seines Teams.

Der 22-Jährige gestikulierte auch mit der Hand in Richtung Masepin, der seinen Stallrivalen offenbar nicht mehr vorbeiziehen lassen wollte. Mick Schumacher fuhr am Ende knapp vor Masepin als 13. über die Ziellinie - sein bisher bestes Finish in einem Formel-1-Event.