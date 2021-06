Chaos-Rennen in Baku: "Die Magie Hamiltons wandte sich gegen ihn"

Sergio Perez hat am Sonntag bei einem chaotischen Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan seinen ersten Sieg für Red Bull Racing eingefahren. Der Mexikaner profitierte von einem späten Reifenschaden seines zuvor souverän führenden Stallrivalen Max Verstappen. Der Niederländer führt die WM-Wertung nach dem sechsten Saisonlauf weiter vier Punkte vor Mercedes-Star Lewis Hamilton an, weil dieser nach einem Re-Start in der zweitletzten Runde einen folgenschweren Fahrfehler beging.