Formel 1 sticht Formel E aus: Der wahre Treibstoff ist die Emotion

Die Zukunft der Edelmarke in der Formel E dürfte mit einem Beschluss der Konzernmutter VW zusammenhängen, der in Wolfsburg Ende Februar getroffen werden wird. Der Konzern entscheidet dann über einen Einstieg in die Formel 1 ab 2026. Die bisherigen Signale deuten auf grünes Licht hin.

Dieser Strategiewechsel mag merkwürdig anmuten, ist Volkswagen doch ein Konzern, der seine Zukunft ziemlich direkt Richtung Elektromobilität lenkt. Doch auch in diesem Punkt ist die Formel 1 mittlerweile attraktiver für Konzernvorstände als noch vor einigen Jahren. Von 2026 an soll die Rennserie halb elektrisch und CO 2 -neutral über die Runden kommen. So sieht es jedenfalls das neue Motorenreglement vor, das der Automobil-Weltverband FIA Ende 2021 verabschiedet hat.