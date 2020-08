Formel 2: Mick Schumacher in Barcelona auf dem Podest

Der Deutsche Mick Schumacher hat zum vierten Mal in dieser Formel-2-Saison einen Podestplatz erreicht. Der 21-jährige vom italienischen Prema-Team fuhr am Sonntag im Sprintrennen in Spanien auf Rang drei. Zum ersten Sieg in diesem Jahr fehlten dem Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher 10,9 Sekunden.

Auf Platz eins fuhr auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya der Brasilianer Felipe Drugovich vor Luca Ghiotto aus Italien. Schumacher war nach Rang sechs im Hauptrennen am Samstag von Position drei gestartet.