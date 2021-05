Formel 1: Wie Verstappen in die Mercedes-Zange geriet

Schritt für Schritt nähert sich Sir Lewis Hamilton der nächsten Bestmarke. In Portimão gewann der Brite seinen 97. Grand Prix und baute die Führung in der WM auf acht Punkte aus. Zweiter wurde ein tapfer kämpfender Max Verstappen im Red Bull vor Hamiltons Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Der siebenfache Weltmeister war aber nur einer der Gewinner des Wochenendes.

Pluspunkt Mercedes

Möglicherweise hätte Max Verstappen das Rennen im Eins-gegen-Eins gewonnen. Doch als Team war Mercedes zu stark, Hamilton und Bottas nahmen den Niederländer in die Zange. Zuerst verlor er viel Energie im Kampf mit dem Briten, dann wurde er vom Finnen aufgehalten. „Das war ein richtig tolles Rennen, körperlich und mental sehr anstrengend“, sagte Hamilton. „Und jetzt werde ich mich ein paar Tage daheim erholen.“

Pluspunkt Extrapunkt

Seit 2019 gibt es für die schnellste Rennrunde einen Extrapunkt für die WM-Wertung. In Portugal führte das zu späten Boxenstopps und Amüsement im Finish. Das Pünktchen ging schließlich an Bottas, da Verstappen in seiner letzten Runde die Track-Limits (siehe „Minus-Punkt“) missachtete.