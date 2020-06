Formel 1: Wenn Milliarden nicht ausreichen

Die finanzielle Misere scheint angesichts der üppigen Einnahmen absurd. 686 Millionen Euro – gerecht verteilt – entsprechen 62 Millionen pro Team. Mit ein paar zusätzlichen Sponsoren käme so wohl jeder Rennstall einigermaßen sorgenfrei über die Runden.

Doch so einfach ist es in der Welt der Formel 1, der Welt von Ecclestone, nicht. Ein komplizierter Schlüssel, erst vor einem Jahr im Concorde Agreement zu Papier gebracht, regelt die Verteilung in den kommenden Jahren. So gibt es millionenschwere Extrazahlungen für die jüngsten Leistungen ( Red Bull, McLaren), für historische Verdienste ( Mercedes, Williams) oder einfach für einen Mythos ( Ferrari).

Hunderte kleine Details ergeben so ein großes Bild (siehe Grafik): undurchdringbar, unverständlich, unfair. Der Verteilungsschlüssel fügt sich damit nahtlos in das Firmengeflecht ein, das die Formel 1 umgibt. An dessen Spitze steht CVC. 2006 erwarben die Luxemburger um 1,6 Milliarden Euro die Mehrheitsanteile an der Rennserie. Es sollte der bisher lukrativste Deal in der über dreißigjährigen Firmengeschichte werden. Wie die Fachzeitschrift Forbes errechnete, zog CVC seither 6,5 Milliarden Euro aus der prallen Formel-1-Kassa ab. Das entspricht einer Rendite von 751 Prozent.

Verwaltet wird der Geldtopf vom 84-jährigen Ecclestone. Unter dem Dach der Formula-One-Gruppe versammeln sich gut ein Dutzend Schwesterfirmen (z. B. Formula One Administration, Formula One Management, Formula One Licensing). Kontrolliert wird das Konstrukt von Delta Topco. Die auf der Kanalinsel Jersey beheimatete Holding ist u. a. im Besitz von – welch Wunder – CVC (70 %) und der Familie Ecclestone (10 %).

Zumindest hier bleibt sich die Formel 1 treu und dreht sich munter im Kreis.

