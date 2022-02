Formel-1-Weltmeister Verstappen fuhr erstmals mit der Nummer 1

Es war die erste Ausfahrt für Max Verstappen mit der Nummer 1. Als Weltmeister steht es dem Niederländer zu, die "1" auf seinen Wagen zu lackieren. Und Verstappen machte von seinem Recht Gebrauch. Mit einem alten Formel-1-Wagen von Red Bull mit der Nummer 1 drehte er am Donnerstag ein paar Runden auf einer Eis-Rennstrecke in Zell am See. Assistiert wurde ihm dabei von Speedway-Ass Franky Zorn.

"Ich war das erste Mal mit einem Formel-1-Auto auf Eis", sagte Verstappen, dessen Bolide mit Spike-Reifen von Pirelli ausgerüstet war. "Es war kalt und rutschig, aber es hat viel Spaß gemacht." Und zur Nummer 1 meinte er: "Wie oft hat man schon die Chance, die Nummer zu wechseln. Die Nummer 1 ist die beste Nummer da draußen."