Formel 1: Warum Mercedes den Champagner einkühlen kann

Ausgerechnet auf der Ferrari-Heimstrecke in Imola wird Mercedes am kommenden Sonntag höchstwahrscheinlich den ersten Titel der Saison einsacken. 209 Punkte liegt man in der WM-Wertung der Konstrukteure bereits vor Red Bull. Nur ein Totalausfall der Silberpfeile würde die Entscheidung vertagen. Und schon zwei Wochen später in der Türkei könnte Lewis Hamilton seinen heiß ersehnten siebenten WM-Titel fixieren, womit er in dieser Wertung mit Legende Michael Schumacher gleichziehen würde.

Als der Deutsche 2012 endgültig zurücktrat, schienen seine Bestmarken für die Ewigkeit bestimmt zu sein. Nun hat Hamilton den 51-Jährigen in vielerlei Hinsicht schon überflügelt. 4.856 Tage nach seinem ersten Sieg in Montreal gewann der Engländer am Sonntag in Portimão sein 92. Rennen in der Formel 1 und übertrumpfte damit die 91 Siege Schumachers. Hamilton hat außerdem mehr Podestplätze als Schumacher (161:155), mehr Polepositions (97:68), mehr WM-Punkte nach dem aktuellen Wertungssystem (4.026:3.890)