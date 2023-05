Formel 1: Verstappen liefert in Miami eine Machtdemonstration

Verstappen gelang eine echte Machtdemonstration, nachdem er in der Vorwoche in Aserbaidschan aufgrund einer unglücklichen Safety-Car-Phase seinen Teamkollegen den Vortritt auf dem Podest lassen musste. Auch in der Qualifikation in Miami lief es nicht nach Plan, während Pérez den pfeilschnellen Red-Bull-Boliden auf der Poleposition parkte.

Doch der Rückstand von Startplatz neun war rasch wettgemacht – und das auf einem temporären Stadtkurs, auf dem es prinzipiell schwieriger ist, zu überholen. Wie das Verstappen anstellte? Indem er sich in einer Kurve auch mal gleich zwei Kontrahenten schnappte.