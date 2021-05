Formel-1-Star Max Verstappen: Der Jäger aus der Red-Bull-Schule

Kein anderes Team arbeitet so intensiv mit dem Nachwuchs, wie es die Österreicher tun. Seit 2001 werden im Red-Bull-Junior-Team die Weltmeister der Zukunft ausgebildet. Der Weltmeister 2021 soll endlich Max Verstappen heißen. Seit Beginn der Hybrid-Ära 2014 war Red Bull nie so knapp dran an Mercedes wie heuer. Hamilton gewann zum Auftakt in Bahrain und am vergangenen Wochenende in Portugal, Verstappen sicherte sich den Sieg in Imola und liegt in der Gesamtwertung acht Punkte hinter dem Briten.