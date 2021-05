Formel 1: Mick Schumacher sieht bei sich noch viel Potenzial

Mick Schumacher hat bisher in der Formel 1 einen positiven Eindruck hinterlassen. Dennoch sieht der 22-jährige Deutsche noch viel Potenzial. Gepunktet hat er in seinem unterlegenen Haas noch nicht, dreimal aber das Auto ins Ziel gebracht. Kampfansagen für den vierten Anlauf spart sich der stets höflich und besonnen auftretende Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher vor dem Großen Preis von Spanien am Sonntag aber lieber.

Lernen ist das Ziel

"Wir müssen härter an uns arbeiten", sagte Schumacher und nimmt vor allem sich selbst in die Pflicht: "Natürlich steckt auch noch sehr viel Zeit in mir. Ich muss versuchen, mich darin zu verbessern, das Limit schneller zu finden." Das seien Dinge, die der aktuelle Formel-2-Meister "noch verbessern kann, und die ich noch verbessern muss". Nur an Zahlen und Platzierungen will er seine Steigerungen hinter dem Steuer aber zunächst nicht messen, stattdessen kontinuierlich lernen. Bisher wurde er zweimal 16. und einmal 17.