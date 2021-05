100. Poleposition: Hamilton schreibt in Barcelona Geschichte

Es gibt schnelle Kurven, langsame Kurven, Geraden, die Strecke ist aerodynamisch enorm anspruchsvoll. Wenn ein Auto auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona schnell ist, dann ist es ein gutes Auto. Acht Jahre in Folge war zuletzt ein Mercedes das schnellste Auto im Qualifying. Und auch am Samstag lag wieder ein Silberpfeil vorne.

Einmal mehr schrieb Lewis Hamilton Motorsportgeschichte. Der 36-jährige Brite holte seine 100. Poleposition und hat beim Rennstart am Sonntag (15.00/live ORF1, Sky) keinen Fahrer vor sich stehen. Red-Bull-Herausforderer Max Verstappen fehlten gerade einmal 36 Tausendstelsekunden. Dahinter belegte Mercedes-Mann Valtteri Bottas Platz drei.

Gut gelaunter Hamilton

"Das war eine unglaublich schwere Arbeit", sagte Hamilton am Funk. "Danke Burschen." Beim anschließenden Interview an der Strecke war Hamilton blendend aufgelegt. "Wir haben wirklich gut ausgeschaut, nachdem wir das Setup für das Qualifying verändert haben. Jetzt bleibt die Frage, ob wir auch im Rennen schnell sein werden." Die hundertste Poleposition seiner Karriere sei "unglaublich". Hamiltons Dank ging an alle Mitarbeiter des Mercedes-Teams.