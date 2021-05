Formel-1-Star Fernando Alonso und seine Erinnerung an bessere Tage

Wie schnell der Altmeister tatsächlich noch ist, ist unklar. Im Qualifyingduell steht es 2:1 für seinen Teamkollegen Esteban Ocon, der nicht unbedingt als Überflieger gilt. Im Rennduell führt der Franzose gar 3:0. „Ich bin noch nicht bei hundert Prozent“, gibt selbst Alonso zu. „Aber von Tag zu Tag fühlt es sich im Auto besser an.“

Am besten fühlte sich am gestrigen Freitag aber anscheinend das Auto von Mercedes an. Am Vormittag erzielte der Finne Valtteri Bottas die Bestzeit. Am Nachmittag war Lewis Hamilton der Schnellste.