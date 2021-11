Lewis Hamilton über Katar: "Haben nicht die Wahl, wo wir fahren"

Katar steht seit Jahren aufgrund der Missachtung von Menschenrechten und der Ausbeutung von Arbeitsmigranten international heftig in der Kritik. Längst wird den Machthabern vorgeworfen, durch ein umfangreiches Engagement im Profisport zu versuchen, das ramponierte Image aufzubessern. Der Große Preis der Formel 1 findet dabei auf den Tag genau ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM statt.

Hamilton bezeichnete die Thematik als „sehr komplex“ und sich selbst nicht als Experten. „Es geht darum, sich selbst zu bilden und dafür zu sorgen, dass der Sport etwas tut“, betonte der 36-Jährige. In der Vergangenheit sei er selbst „in vielen dieser Länder ignorant“ gewesen. Auch andere Fahrer seien sich der Probleme bewusst, aber auch die Formel 1 selbst und der Motorsport-Weltverband FIA stehen in der Verantwortung. „Ich vertraue darauf, dass uns die FIA an Orte bringt, an denen es angebracht ist zu fahren“, sagte Hamilton.