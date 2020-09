Formel-1-Star Lewis Hamilton gründet sein eigenes Team

Mit seinem normalen Job als Formel-1-Fahrer hat Lewis Hamilton offensichtlich nicht genug. Er singt mit Christina Aguilera, er ist ein Kämpfer gegen den Klimawandel, er setzt sich für Black Lives Matter ein, er ist ein Star in Social Media. Nun steigt der 35-jährige Brite mit einem eigenen Rennstall in eine Meisterschaft ein.

"Es wird Spaß machen, eine andere Rolle als jene des Fahrers zu haben", sagte Hamilton. Mit seinem X44-Team wird er an der Extreme-E-Meisterschaft teilnehmen, einem Ableger der Formel E. Dort wird mit 585 PS starken Elektro-SUVs gefahren - und zwar in Gebieten, die von Klimawandel und Umweltzerstörung stark betroffen sind. Etwa in Nepal oder in Grönland. Die Serie startet am 22. Jänner 2021 in der Wüste von Senegal. Von Rennen zu Rennen wird mit dem Schiff gereist.