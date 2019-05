Formel-1-Star Bottas: „Glamour? Könnte mir nicht egaler sein“

Während Hamilton das Rampenlicht genießt, scheinen Sie ein anderer Typ zu sein. Wie glamourös ist Ihr Leben?

Glamour? Der könnte mir nicht egaler sein. Ich fahre Rennen gegen die besten Piloten der Welt, und ich weiß, was rundherum bei einem Grand Prix geschieht. Aber, ehrlich, das ist nicht meine Welt.

Dennoch sind Sie nach Monaco gezogen. Warum?

Es ist ein schöner Ort zum Leben. Ich bin aber auch immer froh, wenn ich schnell wieder in der Heimat in Nastola bin. Meine Familie lebt dort, ich habe sie erst letzte Woche wieder besucht. Ich habe selbst ein kleines Haus am See. Natürlich werde ich mittlerweile erkannt, wenn auf den Markt gehe. Aber das Aufsehen hält sich in Grenzen. Was das betrifft, ist Monaco ein perfekter Ort.