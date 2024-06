Spielberg: Verstappen ringt im Sprint-Qualifying Norris knapp nieder

Im Startplatzrennen für den Sprint am Samstag (12 Uhr) behielt der Niederländer knapp die Oberhand vor dem McLaren-Fahrer. Dessen Teamkollege Oscar Piastri startet neben George Russell (Mercedes) von Startplatz drei.

Max Verstappen gegen Lando Norris. Das jüngste Duell der beiden Formel-1-Rivalen setzte sich auch zum Auftakt am Freitag in Spielberg fort.

Nach dem Sprint folgt am Samstag noch das reguläre Qualifying (16 Uhr/alles live ServusTV, Sky) für den Grand Prix.

Vater Verstappen vs. Teamchef Horner

Ungemütlich ist es derzeit bei Red Bull lediglich hinter den Kulissen. Teamchef Christian Horner und Vater Jos Verstappen tragen ihre Privatfehde immer öfter über die Medien aus. In einer niederländischen Zeitung behauptete Verstappen, Horner habe dessen Teilnahme am legendenrennen in Spielberg verhindern wollen.

Horner dementierte rasch und emotionslos, ließ aber wenig später bei der offiziellen Pressekonferenz eine Spitze folgen. Angesprochen auf die Abwerbeversuche von Mercedes-Boss Toto Wolff bei Max Verstappen, antwortete der Brite: „Wenn er für nächstes Jahr einen Verstappen will, dann ist Jos wahrscheinlich verfügbar.“