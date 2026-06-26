Mercedes dominiert das erste Training der Formel 1 in Spielberg

Auf Rang drei folgte Oscar Piastri mit dem McLaren vor Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer hatte zu Beginn des Trainings Probleme mit seiner Kupplung. Nach wenigen Metern blieb er mit seinem Auto noch in der Boxengasse stehen und musste zurückgeschoben werden.

Wie es zu erwarten war, dominierte Mercedes das erste freie Training in Spielberg. WM-Leader Kimi Antonelli markierte in 1:07,796 die Bestzeit vor seinem Teamkollegen George Russell , dem vier Hundertstelsekunden fehlten.

Auch für Lando Norris lief es nicht ganz nach Plan. Der McLaren des Briten hatte ein Hydraulik-Problem und blieb lange in der Box. Am Ende belegte der aktuelle Weltmeister Rang sieben mit mehr als einer Sekunde Rückstand auf Antonelli.

Zudem waren einige Nachwuchsfahrer im Einsatz. Bei den Topteams fuhr einzig bei Ferrari eine Nachwuchshoffnung, der Schwede Dino Beganovic ersetzte Charles Leclerc und wurde Neunter

Hitzeschlacht

31,2 Grad war es heiß, die Asphalttemperatur lag bei 50,1 Grad. Unter der großen Hitze litten vor allem die Zuschauer auf den Tribünen - und ServusTV-Experte Christian Klien, der aus der Boxengasse berichten musste. Sein Fazit: „Es war furchtbar.“