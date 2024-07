Drei Briten stehen in Silverstone auf den ersten drei Plätzen

Gewöhnt man sich als Seriensieger ans Nicht-Gewinnen? Bald sind 1.000 Tage vergangenen, seit Lewis Hamilton in der Formel 1 ganz oben stand. Sein 104. Grand-Prix-Sieg scheint sein schwierigster zu sein. „Wir werden mit ihm noch ein Rennen in diesem Jahr gewinnen“, prophezeite Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor dem Heimspiel des Briten am Sonntag in Silverstone (16 Uhr MESZ/live ORF1, Sky).