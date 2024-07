Es handle sich um einen 52-Jährigen, der als Sicherheitsmitarbeiter für die Familie tätig gewesen sei, sagte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert in Wuppertal. Der Mann sei am Donnerstag in Wülfrath bei Wuppertal festgenommen worden.

Zahlung in Millionenhöhe wurde gefordert

Die Täter hätten gegenüber Mitarbeitenden der Familie behauptet, über Dateien zu verfügen, an deren Nichtveröffentlichung die Familie interessiert sein dürfte, hieß es damals von der Staatsanwaltschaft. Sie sollen eine Zahlung in Millionenhöhe gefordert haben - sonst würden sie die Daten im Darknet veröffentlichen. Als Nachweis hätten sie einige Dateien an die Familie übersandt.

Das Ermittlungsverfahren war nach einem Hinweis der Strafverfolgungsbehörden in der Schweiz eingeleitet worden und wurde ursprünglich von der Staatsanwaltschaft Kassel geführt. Durch "technische Maßnahmen" konnte den Ermittlern zufolge schließlich geklärt werden, dass die mutmaßlichen Erpresser von Wuppertal aus agierten. Die beiden 53 und 30 Jahre alten Verdächtigen waren am 19. Juni auf einem Supermarktparkplatz im hessischen Groß-Gerau festgenommen worden. Die beiden sind zugleich keine Unbekannten für die Polizei: Sie stehen nach Angaben der Ermittler in einer anderen Sache unter Bewährung.