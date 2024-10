Pérez vor dem Red-Bull-Aus? Brasilien könnte sein letztes F1-Rennen sein

Er selbst gibt sich überzeugt davon, dass er auch in der kommenden Saison in der Formel 1 fahren wird. "Ihr werdet mich nicht los", sagte Sergio Pérez sinngemäß immer wieder in den vergangenen Tagen. Doch der Druck auf dem Mexikaner im Red Bull wird immer größer. Dreifach-Weltmeister Max Verstappen fährt seinem Teamkollegen fürchterlich um die Ohren. Stärker war der Niederländer immer schon, doch in dieser Saison wird Pérez deklassiert. 19:1 steht es in den Qualifying-Duellen zwischen Verstappen und Pérez, 19:1 in den Rennduellen. Und ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Mexiko am vergangenen Sonntag lief für Pérez gar nichts mehr. Verpatzter Start, verpatztes Rennen, letzter (!) Platz. Die mexikanische Zeitung Esto schrieb: "Die einzige gute Nachricht ist, dass es endlich vorbei ist."