Formel 1 in Mexiko: Verstappen verliert im WM-Kampf an Boden

Der dreifache Weltmeister Max Verstappen hatte kein gutes Rennen und kam nur auf Rang sechs. Der Vorsprung in der WM-Wertung schmolz, 47 Punkte liegt der Niederländer noch vor Norris. Vier Rennen sind 2024 noch zu fahren, dazu kommen zwei Sprints.

Carlos Sainz gewann auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez mit seinem Ferrari ungefährdet. Rang zwei ging an Lando Norris , der sich im Finish noch gegen Charles Leclerc durchsetzen konnte. "Das war ein perfektes Wochenende, ich habe davon geträumt, vor meinem Abschied noch einmal für Ferrari zu gewinnen", strahlte Sainz, der das Team am Ende der Saison verlassen muss und für Williams fahren wird. "Ich hatte nichts zu verlieren."

Auch danach ging's richtig rund. Zuerst ging Sainz an Verstappen vorbei und in Führung. Dann versuchte Norris selbiges, doch Verstappen hielt überhart dagegen und drängte den Briten von der Strecke. "Der Typ ist gefährlich!", schimpfte Norris am Funk. Nach dem Rennen sagte er: "Ich habe zu Rennbeginn nur versucht, Unfälle zu vermeiden. Das ist gelungen. Aber das war von Max kein sauberes Racing."

Im Gegensatz zum Grand Prix in Austin entschied die Rennleitung diesmal gegen den Niederländer: 20 Sekunden Strafe. Am Ende des Feldes fand er sich nach seinem Boxenstopp wieder. Auch Lokalmatador Sergio Pérez und Liam Lawson lieferten sich einen wilden Zweikampf - allerdings noch im Bereich des Reglements.