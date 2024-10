Umstrittene Entscheidung der Rennkommissare beim Doppelsieg für Ferrari

In überlegener Manier gewann Charles Leclerc den Formel-1-Grand-Prix der USA in Austin/Texas. Der 27-Jährige war nur von Rang vier gestartet, setzte sich aber bereits in der ersten Kurve an die Spitze und holte den achten Sieg seiner Karriere. "Ich habe mich nicht immer wohlgefühlt im Auto. Aber ich hatte das Selbstvertrauen", sagte Leclerc. "Ich wusste, dass es in der ersten Kurve eng wird. Aber es ist dort genau so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Danach habe ich das Rennen kontrollieren können."

Platz zwei ging an seinen Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz. Dritter wurde Max Verstappen mit dem Red Bull, der den Vorsprung in der WM-Wertung auf Lando Norris (McLaren) ausbauen konnte.

Traumstart von Charles Leclerc

Nebeneinander standen die beiden WM-Kontrahenten am Start. Norris kam gut weg, ließ aber Verstappen auf der Innenseite (zu) viel Platz. Der Niederländer zwängte sich vorbei - und an beiden Fahrern rauschte Charles Leclerc mit seinem Ferrari vorbei.

Absetzen konnte sich der Monegasse vorerst aber nicht, da Lewis Hamilton schon in der dritten Runde im Kiesbett stecken blieb - und erstmals nach neun Rennen wieder das Safety-Car mit Bernd Mayländer zum Einsatz kam.

Erst danach konnte Leclerc seine Überlegenheit ausspielen, Sekunde um Sekunde fuhr er Verstappen davon. Und während der Serie der Boxenstopps kam auch noch Sainz am Niederländer vorbei.