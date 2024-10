Überraschung in der Formel 1: Toyota ist zurück

Von 2002 bis 2009 war Toyota fixer Bestandteil der Formel 1, danach zogen sich die Japaner aus der Königsklasse zurück, um sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Nun ist Toyota wieder zurück - in Form einer Partnerschaft mit dem US-Team Haas. Dies gab das Team am Freitag in einer Pressekonferenz in Fuji bekannt.