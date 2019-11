Vettel sieht sich nicht als Auslaufmodell

Sebastian Vettel fühlt sich nicht als Auslaufmodell in der Formel 1. "Nein. Sicher nicht", betonte der 32-jährige Deutsche in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ich glaube, das Alter ist nicht so entscheidend und wichtig bei uns wie in manchen anderen Sportarten", sagte Vettel.

Er habe "noch nicht konkret" über sein Karriereende nachgedacht. "Und ich habe auch nicht vor, in absehbarer Zeit zurückzutreten, mir macht das Rennfahren sehr viel Spaß", erklärte der Ferrari-Pilot. Er glaube aber, dass es nach einer so langen Karriere im Sport normal sei, sich über die Zeit danach Gedanken zu machen. "Ich finde es nicht gut, wenn man mit etwas aufhört, das so lebensbestimmend war, und dann keinen Plan hat, wie es weitergehen soll."

Vettel habe "viele Ideen im Moment, manches hat etwas mit dem Rennfahren zu tun, was ja auch naheliegt". Im Rennsport könne er "relativ schnell etwas entwickeln und bewegen", weil er die richtigen Leute kenne. Es gebe aber auch Dinge abseits des Sports. "Dinge, die man über Jahre schon nachverfolgt und für die man dann mehr Zeit hätte", sagte er, ohne das näher zu erläutern.