Nach dem Krach steht Vettel bei Ferrari in der Schusslinie

Natürlich wird der Crash ein Nachspiel haben. Zwar nicht bei der FIA, der Weltverband sah keinen eindeutig Schuldigen und sprach keine Strafe aus, aber bei Ferrari selbst. „Wir werden daheim in Maranello über den Vorfall sprechen“, sagte Teamchef Mattia Binotto noch am Sonntagabend in Interlagos und versuchte im selben Atemzug zu kalmieren: "Es war ein kleiner Unfall mit großen Folgen. Den Fahrern sollte in erster Linie das Team leidtun."

Die Piloten sagten bei der angesetzten Medienrunde im Ferrari-Motorhome dazu nichts. Sebastian Vettel und Charles Leclerc wurden nach dem Desaster von ihrem Team aus der Schusslinie genommen und standen für Fragen nicht zur Verfügung.