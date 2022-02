Formel-1-Saison 2022: Wie sich ORF und ServusTV die Rennen teilen

Wie im Vorjahr teilen sich auch heuer der ORF und Servus TV die Übertragung der Formel-1-Saison 2022 im heimischen Fernsehen auf. Lizenznehmer Servus TV zeigt etwa den neuen Grand Prix von Miami in den USA (8. Mai) und das Finale in Abu Dhabi (20. November). Der ORF als Sublizenznehmer überträgt unter anderem den Saisonauftakt in Bahrain (20. März) und den Grand Prix von Monaco (29. Mai). Den GP von Österreich in Spielberg (10. Juli) zeigen erneut beide Sender.