Als erstes Team der Formel 1: So sieht das neue Haas-Auto aus

Das Haas-Team hat als erster Formel-1-Rennstall seinen Wagen für die kommende Saison vorgestellt. Haas veröffentliche am Freitag erste Computer-Bilder des neuen VF-22. Der Wagen ist auch diesmal weitgehend in Weiß gehalten. Auffällig sind die schmalen geschwungenen Lackierungen an den Seiten in Weiß-Blau-Rot, die die Farben der russischen Flagge widerspiegeln. Das russische Bergbauunternehmen Uralkali ist Hauptsponsor.