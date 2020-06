Rosberg erfüllt sich seinen "Kindheitstraum"

Der Streit um einen angeblich geheimen Reifentest ist noch lange nicht ausgestanden. Die Erfüllung seines " Kindheitstraums" lässt sich Nico Rosberg davon aber nicht überschatten. Sein Heimsieg am Sonntag im Grand Prix von Monaco steht trotz der anhaltenden Diskussionen fest. Seinem Team Mercedes drohen aber weitere Sanktionen durch den Automobil-Weltverband (FIA).

"Was auch immer sie machen, diesen Sieg nimmt uns niemand mehr weg", betonte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Es war erst der zweite für das deutscher Werksteam nach Rosbergs Triumph im Vorjahr in China. Zum Verhängnis könnte den Silberpfeilen aber ein vom Reifenlieferanten Pirelli initiierter Test Mitte Mai in Barcelona werden, der offensichtlich nicht ausreichend kommuniziert worden ist.