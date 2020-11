Rekordmann Hamilton: Die sieben Gesichter des siebenfachen Weltmeisters

Ein Großverdiener:

40 Millionen Euro soll Hamilton bei Mercedes pro Saison verdienen, sein Vermögen wird auf 250 Millionen geschätzt. Er lebt in Monaco, in London besitzt er eine Villa, in New York ein Penthouse. Er investierte in eine Restaurantkette, die vegane Burger anbietet und verkauft über MV Agusta Hamilton-Motorräder. Allerdings sind in Zusammenhang mit Hamilton auch einige Briefkastenfirmen aufgetaucht, etwa in Zusammenhang mit der Vermarktung von Werbe- und Bildrechten. Ein klassisches Konstrukt zur Steuervermeidung.