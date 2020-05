Formel 1: Reisebestimmungen entscheidenden über Spielberg-Rennen

Sportminister Werner Kogler ( Grüne) hat am Montag in einer Pressekonferenz über die geplanten Formel-1-Rennen in Österreich gemeint, diese seien durchaus vorstellbar. Es sei aber vorrangig eine gesundheitspolitische Frage. Entscheidend seien letztlich die Ein- und Ausreisebestimmungen. Wann das seit vergangenen Donnerstag vorliegende Gesundheitskonzept längstens geprüft sein soll, ist unklar.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober meinte auf diese Frage, für Entscheidungen sei es noch zu früh. Viel Zeit bleibt freilich nicht mehr. Denn laut dem vom Projekt Spielberg erstellten Gesundheitskonzept sollen die Teams Anfang Juni , also knapp vier Wochen vor dem geplanten ersten Rennen am 5. Juli auf dem Red Bull Ring, in ihren jeweiligen Standorten mit der Arbeit beginnen.