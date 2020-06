Red-Bull-Ring frei für die Raserei

Andreas Gabalier wird beim Formel-1-Grand-Prix von Österreich nächsten Sonntag in Spielberg die Bundeshymne singen. Man kann das mutig nennen, publikumswirksam, oder aber auch linientreu. Die Rückkehr der Königsklasse des Motorsports in die Steiermark soll ein Fest werden – für den Streckeneigentümer Red Bull, für die Fans, aber vor allem – so hat es Konzernboss Dietrich Mateschitz stets ausgegeben – für die Region.

Der potente Getränkehersteller aus Salzburg hat in den vergangenen Wochen und Monaten das Murtal ordentlich herausputzen lassen. Das Programm an den drei Renntagen ist üppig (siehe Grafik), die Begeisterung enorm. Fast 200.000 Besucher werden am Wochenende im Murtal erwartet.

"Das zeigt, dass in den traditionellen Ländern die Begeisterung für die Formel 1 nach wie vor da ist", sagt Toto Wolff, der Wiener Motorsportchef von WM-Leader Mercedes. "Ich hoffe, dass wir sehr lange dort fahren."

Euphorisch ist man auch im Lager der Hausherren: "Ich kenne weltweit keinen anderen Kurs, der so prächtig in eine attraktive Gegend eingebettet ist. Die neuen Strecken sind steril und fokussieren ihre Attraktivität auf Monumentalbauten. Hier, dieses Auf und Ab in der Landschaft, das hat etwas charakteristisch Persönliches", sagt Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko.